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土豪哥鬆一口氣 8XL內衣褲終於送來了

2017-01-25  16:52

〔即時新聞／綜合報導〕「土豪哥」朱家龍捲入W飯店郭姓小模命案，他原本辯稱自己都在看電視，但檢警查出他的尿液與頭髮有毒品反應，台北地院因此裁定將他勒戒。孰料朱家龍被押進新店戒治所後，因為體型過大找不到合適的內衣褲和衣服，經過聯繫後，他的家人才連忙送來8XL尺寸的貼身衣物。

據《蘋果日報》報導，新店戒治所考量到土豪哥的身材，幫他準備了兩條棉被，但最大size的制服和所內的內衣褲，土豪哥不是穿不下就是相當緊繃，因此所方連忙聯絡家屬準備朱家龍的專屬衣物。

土豪哥家人接到通知後，已在昨日將8XL的衣服送到新店戒治所。而除了私人衣物之外，土豪哥還有請購盥洗用具、棉被、餅乾零食等等。所方表示，朱家龍進來後心情穩定，很遵守所裡的規矩，早、午餐也都有正常進食。

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  • 台北地檢署偵辦W Hotel郭姓小模猝死案，「土豪哥」朱家龍聲請觀察勒戒2個月。（資料照，記者王藝菘攝）

    台北地檢署偵辦W Hotel郭姓小模猝死案，「土豪哥」朱家龍聲請觀察勒戒2個月。（資料照，記者王藝菘攝）

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