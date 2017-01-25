噴殺蟲劑搶超商判緩刑 滯台16年英男遭驅逐出境
2017-01-25 16:38
〔記者黃欣柏／台北報導〕在台逾期居留16年的英國籍男子伊凡斯（Evans），因缺錢治療癌症，去年9月變裝闖進台北市北投區一家超商，持殺蟲劑猛噴店員行搶，但最後一毛錢都未得手就被警網制伏，甚至在案件審理期間發現自己根本沒罹癌，士林地院今日依強盜未遂罪將他判刑1年10月，緩刑4年，並將予以驅逐出境。
檢警調查，去年9月18日凌晨，帶著酒意的伊凡斯身著毛帽、墨鏡，手上拿著殺蟲劑，跑進北投三合街的全家便利超商內，二話不說就朝黃姓店員臉上一陣亂噴，並企圖打開收銀機行搶，不料最後不僅沒搶到錢，還在店門口被店員絆倒壓制，隨即被趕抵的員警制伏逮捕，員警另陪他返回租屋處拿取證件，發現他已逾期留台16年之久。
伊凡斯到案供稱，自己來台旅遊後愛上台灣，近年靠當私人英語家教維生，因缺錢治療鼻咽癌才鋌而走險；不過全案審理期間，他經過進一步檢查，戲劇性地發現自己根本沒罹癌，白白吃上強盜未遂官司。
士林地院審理後認為，伊凡斯持殺蟲劑行搶，不符合法律上認定的凶器，並未構成加重強盜罪，並審酌他行搶未得手，今依普通強盜未遂判刑並給予緩刑。
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