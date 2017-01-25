超驚險！天外飛來鐵條 貫穿腳踏板險傷駕駛
2017-01-25 16:27
〔即時新聞／綜合報導〕超驚險！國道高雄路段今天（25日）傳出驚險畫面，一名駕駛行駛在高速公路，經過旁邊大貨車時突然噴飛一支鐵條，竟直接插入引擎蓋，貫穿到駕駛座的假踏板上，所幸駕駛沒有受傷。
《TVBS》報導，一名男子行駛國道時，天外突然噴飛鐵條，沒想到竟硬生生插進引擎蓋，鐵條直接貫穿至腳踏板旁，差點就刺傷駕駛，讓他嚇到直接停車。
駕駛表示，當時鐵條插進車後，車子隨即失去速度，不過他並沒有受傷。至於為何會有鐵條亂飛，目前相關單位仍在調查。
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