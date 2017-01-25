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警方查緝製毒工作室 赫見缸塞毒品

2017-01-25  16:25

〔記者陳薏云／新北報導〕你看過肛塞的毒品嗎？永和警分局日前鎖定45歲王姓男子以及28歲蘇姓男子聯合販毒，經多日蒐證，於今日凌晨前往兩嫌位於西門町的製毒工作室查緝，查獲大量二、三級毒品，其中標榜日本進口超夯的「缸塞毒品HI FUN0號膠囊」，更是同志圈的最愛，前往查獲的刑警大嘆：「怎麼什麼都有！」

據了解，王嫌與蘇嫌為情侶關係，兩人皆有毒品前科，從去年起開始使用通訊軟體販賣毒品咖啡包、神仙水、安非他命等二、三級毒品，更租下西門鬧區的高級商業大樓，做為製毒工作室，不斷研發新型毒品，其中「缸塞毒品HI FUN0號膠囊」最為熱門，

警方經過多日蒐證，向台北地方法院申請核發搜索票，今凌晨2時至兩嫌工作室查緝，起出三級毒品愷他命75公克、二級毒品安非他命286公克、搖頭丸339公克、毒品咖啡包約3公斤、神仙水約11公斤、未分裝的毒品咖啡粉，現場出現市面少見第四級毒品火狐狸58公克，還有電子磅秤、封口機、攪拌機、空咖啡鋁箔袋、分裝袋等包裝工具及帳冊。

犯嫌向警方供稱，「缸塞毒品HI FUN0號膠囊」是用搖頭丸及麻醉劑混合而成，兩嫌的製毒工作室更有磨具、攪拌機等製毒產品，警方不排除兩人不斷研發新型毒品，且還有下線，平常使用通訊軟體販毒，且只接受面交方式，相當謹慎。

警方發現兩嫌租用的大樓戒備森嚴，門口警衛毫不馬虎，警方最終破門進入時，兩嫌驚慌失措，卻無處可逃，連忙抱緊對方大哭：「我們要分開了」，警方在旁直搖頭：「早知如此，何必當初」，兩嫌訊後坦承犯毒，依毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦。

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  • 警方查獲大量毒品及製毒用具。（記者陳薏云攝）

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  • 警方查獲多種毒品，其中「缸塞毒品HI FUN0號膠囊」，據指出是同志圈的最愛。（記者陳薏云攝）

    警方查獲多種毒品，其中「缸塞毒品HI FUN0號膠囊」，據指出是同志圈的最愛。（記者陳薏云攝）

  • 警方查獲多樣製毒工具及毒品。（記者陳薏云攝）

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  • 警方將王嫌移送。（記者陳薏云攝）

    警方將王嫌移送。（記者陳薏云攝）

  • 警方將蘇男移送（記者陳薏云攝）

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相關關鍵字： 毒品 毒品咖啡包 缸塞毒品 製毒 販毒
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標題：警方查緝製毒工作室 赫見缸塞毒品


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