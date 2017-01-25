「姊姊來看妳了！」 無名屍32年後終落葉歸根
2017-01-25 15:45
〔記者吳仁捷／新北報導〕男子張興華失蹤多年，直到張男96年間於收容處時摔死，警方尋獲他的胞姊，卻因DNA比對失敗、加上家中變故失聯，種種陰錯陽差下，當年沒能接回張男骨灰，直到去年底，新北市警方再度聯繫上張家大姊，張姊才透露出他與張男是同母異父姊弟，警方再採集張男二弟DNA，確認張男身分，張姊今天到胞弟靈前祭拜，告慰他「姊姊來看你了」，了卻32年來的遺憾。
51年次男子張興華罹患重度精神障礙，他與家人住在南投縣，民國74年走失到了台北市，因路倒被委外安置在當時台北縣淡水鎮的長青醫院，96年間他於收容時意外摔死，淪為無名屍；因大姊在76年就報案協尋，96年間警方找上她比對張男身分，但大姊沒交待與張男是同母異父關係，DNA比對不吻合，血緣關係不足，加上張姊家中變故失聯，張男遲遲無法回家。
板橋警分局防治組尋人高手王閔南去年底過濾資料，發現這起案件還沒結案，輾轉聯繫上張家大姊關心近況，閒聊間王閔南察覺張男與其胞姊是同母異父，而且還有2名弟弟，警方立即於1月初替張家二弟製作DNA，送比對後確認血緣關係，總算讓張家大姊如願接回胞弟骨灰。
張姊今天在善願愛心協會協助下，從淡水迎回胞弟骨灰，安奉到新店，她告慰胞弟亡靈，「姊姊來看你，帶你回家了」，張姊還說，今年清明祭祖時，會告慰母親，弟弟找到了，讓老人家得以安息；張姊更感謝板橋警分局防治組長吳金柱與王閔南，幫她了卻心願，但仍難掩哀慟，感嘆老母親辭世前，來不及見胞弟最後一面。
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