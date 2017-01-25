誇張駕駛！違規跨越槽化線 被叭還比中指回嗆

2017-01-25 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕塞車難免，但這樣開車不但會收到紅單甚至還會吃上官司！一名網友，日前開車行駛在國道上遇到塞車，只見大家都乖乖排隊等候，卻有兩輛小轎車從右側出現違規跨越槽化區，網友按喇叭示警竟還被比中指。網友將行車紀錄器影像貼上臉書社團「聯結車大貨車大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團公開社團」，引起不少網友討論，並直呼兩車駕駛太誇張！

網友在社團中貼文表示「槽化線給你這樣開的，按喇叭你還給我比中指各位學長這怎麼辦？」從行車紀錄器中可見，當時網友行駛在國道上，遇上塞車，只見大部分駕駛都乖乖遵守規則排隊，卻只見右方一輛小轎車從交流道上來後，見網友與前方車距甚大，竟然直接跨越槽化線直接切入內側車道。跟在後方的黑色小轎車有樣學樣，行駛到網友前方時，網友按喇叭示警，不料黑車駕駛囂張地從車窗中比出中指挑釁，甚至還故意停下來阻擋了數秒，這才轉入內側車道離去。

貼文一出隨即吸引大批網友討論，不少網友留言支持網友提出檢舉並對黑車駕駛提告「檢舉 + 提告」、「申訴他，3000～6000飛走」、「檢舉送紅單」、「比中指，公然侮辱！」

看過影片的警方認為，2車都已明顯違反「道路交通管理處罰條例」第33條1項12款：「未依標線指示行車」，依法可處3000至6000元罰款。黑車駕駛故意停在路上還可能吃上第43條1項4款：「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」可處6000至24000元罰鍰，並當場禁止其駕駛；另依該條例第4項規定，並吊扣該汽車牌照3個月。至於比中指部分，警方則表示可以提告公然侮辱。