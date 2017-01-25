電土催熟香蕉惹禍？ 水果行爆炸畫面首曝光
彰化縣社頭鄉菜市場昨天深夜的水果行爆炸案，爆炸威力波及6間民宅，門窗玻璃被震碎，現場像被砲彈掃過。（記者顏宏駿攝）
〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣社頭鄉菜市場昨天深夜傳出水果行爆炸案，爆炸威力波及6間民宅，門窗玻璃被震碎，一名婦人被玻璃割傷，今天上午縣消防局火場調查人員到場勘驗，初步判定水果行使用俗稱「電土」的碳化鈣，將其置於大型冷藏櫃，電土釋放出乙炔，低燃點的乙炔疑似遇到火源或助燃劑結果引發大爆炸。
警方和火場調查人員初步判定，水果行老闆把過年前要賣的香蕉放在近10坪大的冷藏櫃內催熟，俗稱「電土」的碳化鈣發生化學反應，乙炔充滿在密閉的空間中，宛如房子裡面放了一座像冷藏櫃大小的超大瓦斯桶，一經火花點燃，後果就不可收拾。
火場調查人員今早在火場找到殘存的電土，店家也承認他們為了過年出貨，使用電土催熟，但數量還待確認。
這起爆炸案發生在昨天深夜11時許，現場發出轟然巨響，整個社頭市區都可感受到震度和巨響，現場有如被砲彈掃過，水果店前面才剛開不久的鍋燒麵當時才剛打佯，翁姓老闆剛好離開買香煙，躲過一劫。水果店正後方的一戶民宅，女主人已進入睡夢中，床頭上方的玻璃被震碎，她被嚇醒，臉部被碎玻璃割傷，經送醫包紮後沒有大礙。
案發後，週邊店家「損失慘重」，許多人住家房間都因佈滿碎玻璃，無法安心睡覺。肇禍的水果店老闆得知「店被炸毀」，一直沒有到現場致意，直到今天一早配合火調人員調查才現身。
但他面對記者和鄰居，不願意談後續賠償問題，還嗆聲「這又不是殺人放火，你（記者）不能照」，就連記者採訪週邊鄰居，描述發生的情狀，店家都惡狠狠地嗆受訪者「你不要亂講」。
附近店家和住戶表示，一整晚沒睡，家裡滿地碎玻璃，鋁門、鐵窗都被震得扭曲變形，原本想靠過年賺一點，如今店面變形，一切都泡湯了，「今年難過年」。
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