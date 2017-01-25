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精障兒常闖禍 老母拜託警把兒子關起來

2017-01-25  15:07

［記者黃淑莉／雲林報導］「拜託把我兒子關起來！」62歲陳姓婦人照顧30多歲罹患精神疾病的兒子，心力交瘁，多次到大埤分駐所向警察求助，員警雖同情婦人處置卻愛莫能助，春節前結合社會資源前往婦人家打掃及贈送物資，昨天也透過衛生所協助將他緊急安置在醫院。

陳婦家住大埤，多年來與婆婆、兒子相依為命，兒子因罹患精神疾病，國中畢業即在家，因為擔心兒子外出走失，大部分時間都將兒子關在家中，由婆媳兩人輪流看顧，劉婦栽種一些蔬菜、花生販售，收入非常微薄，婆婆去年11月過世後，只剩母子2人。

少了婆婆幫忙看管，兒子三天兩頭跑到外面，若忘記吃藥，還會持鐵條、木頭要傷人，大埤分駐所昨天又接獲報案，指有男子持木棍闖入別人家中要打人，員警趕到現場一看，又是陳婦的兒子，半個月來已好幾次，還好鄰居很包容體諒。

大埤分駐所所長陳文智表示，自從陳婦的婆婆過世後，兒子經常跑出去，不是要傷人就是走失，陳婦好幾次含淚拜託警察把她兒子關起來幾天，她會按三餐提飯來給兒子吃，讓她喘口氣。

陳文智指出，陳婦因家中有土地，不符合低收、中低收入資格，栽種的番茄、蔬菜又賣不到多少錢，警方很同情她的處境，但也不能把她兒子留在分駐所，平常有物資即送給他們，春節前結合社會善心人士及社團，幫忙他們打掃環境，並贈送一些民生物資。

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  • 陳婦照顧患有精神疾病的兒子多年，處境令人同情，警方結合各界善心人士前往其住處打掃及贈送物資。（記者黃淑莉翻攝）

    陳婦照顧患有精神疾病的兒子多年，處境令人同情，警方結合各界善心人士前往其住處打掃及贈送物資。（記者黃淑莉翻攝）

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