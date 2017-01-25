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韓妹來台遭辱連環爆 韓外交部：已接到7起性侵舉報

涉嫌下藥性侵韓女遭押的計程車司機詹侑儒（中），被爆是慣犯，韓外交部證實已接獲7起性侵通報。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-01-25  15:08

〔即時新聞／綜合報導〕色運將詹侑儒涉嫌迷姦來台旅遊的韓國妹，經韓國媒體大肆報導後，一直有詹侑儒是累犯的風聲，遭性侵的韓國女遊客在日前的公開信中，也指出至少還有10名被害人，今韓國外交部證實，已接到7起韓遊國民眾在台遭性侵的舉報。

本月12日色運將詹侑儒涉嫌下藥性侵來台觀光的韓國妹，遭士林地院以妨害性自主罪嫌，裁定收押，經媒體報導後，有許多曾來台旅遊的韓國女生上網爆料，在搭乘詹嫌的車，並喝下其給的飲品後不適，懷疑他是累犯；遭性侵的韓國女遊客在日前的公開信中表示，她們上網詢問有無人有類似遭遇時，發現有很多受害人出面控訴，至少還有10名被害人。

根據《韓聯社》報導，韓國外交部今（25日）表示，日前韓國女性在台灣遭性侵事件發生後，他們又接獲了7起韓國民眾在赴台觀光時遭性侵的舉報；韓國外交部表示，已透過韓國駐台機構要求檢方徹底查辦，台灣方面將在調查結果出爐後向韓國外交部說明。

前（23日）韓國外交部曾約見我駐韓代表處官員，就該案交換意見；偵辦本案的北市警士林分局日前強調，將確認是否有其他被害女子及相關事證，以便追查並擴大偵辦。

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