母攜女逛夜市行竊 落網辯「吃藥不記得了！」
2017-01-25 14:46
［記者陳恩惠／台北報導］士林夜市大南路上一間韓風飾品店，日前遭竊1只手錶，店家調閱監視器發現，婦人當著10歲大女兒面前，只花3秒鐘就將錶放入袋中，行竊過程中還偷瞄監視器，士林警分局文林派出所據報，根據婦人離去路徑追查，發現是家住基隆的32歲周姓女子，昨天深夜將她傳喚到案，周女辯稱，由於長期服用抗憂鬱藥物，根本不知自己做了什麼事，警詢後今天將她依竊盜罪函送。
文林所表示，這個月8日晚間，一對母女走進大南路26號「沛女孩飾品店」，然後在店內看飾品，身穿黑色連身裙的媽媽默默拿起一支「羅馬真三眼金屬大錶」，然後大膽地瞄了一下監視器後放入包包內，歷時不過3秒鐘，隨即又花了1100元買了另1隻手錶及手鍊才離開，但她偷的手錶高達1680元，店家打烊後清點物品，才發現短少，調閱監視器後向警方報案。
文林所據報，根據這對母女逛街路徑，一路調閱監視器，發現她們搭朋友車來台北，再追蹤友人車，最後循線到基隆，找到32歲的周姓女子，並將她通知到案；周姓女子昨天深夜到案承認，當日的確帶著女兒同遊士林夜市，她辯稱因為自己罹有相關病症，長期服用抗憂鬱藥物，所以不記得相關事情，但她希望和店家和解或賠償。
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