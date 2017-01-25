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鎖定藝品店偷沉香 竊嫌展軟骨功躲收納櫃仍被逮

2017-01-25  15:00

〔記者吳昇儒／基隆報導〕48歲陳姓慣竊犯22日晚間潛入基隆市大武崙地區一家藝品店，偷走水沉香觀音雕件及沉香粉、片、香條，價值約90萬元，另也搜刮店內藝品，總價值達2百萬元。警方23日獲報後，立刻組成專案小組，追緝竊嫌。昨日深夜前往陳男家中，搜查時卻不見犯嫌蹤影，最後發現陳男居然展現軟骨功躲在衣物收納空間內，今早將他揪出帶回偵訊。

基隆市警四分局偵查隊在陳男家中起出紀念金幣、燕窩、蜜蠟等藝品及一小包沉香粉，也在客廳找到陳男犯案時戴的帽子及衣物，卻找不到貴重的雕刻品及沉香。陳男也堅不吐實，不願交代贓物下落。警訊後，依竊盜罪嫌將陳男移送基隆地檢署法辦。

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  • 水沉香觀音像遭竊後，現場只剩展示空櫃（記者吳昇儒翻攝）

    水沉香觀音像遭竊後，現場只剩展示空櫃（記者吳昇儒翻攝）

  • 藝品店內的沉香遭竊嫌搜刮（記者吳昇儒翻攝）

    藝品店內的沉香遭竊嫌搜刮（記者吳昇儒翻攝）

  • 陳嫌戴著犯案時的帽子（記者吳昇儒翻攝）

    陳嫌戴著犯案時的帽子（記者吳昇儒翻攝）

  • 陳男展現軟骨功躲在地板夾層的收納櫃（記者吳昇儒翻攝）

    陳男展現軟骨功躲在地板夾層的收納櫃（記者吳昇儒翻攝）

  • 警方在陳男家中起出的贓物（記者吳昇儒翻攝）

    警方在陳男家中起出的贓物（記者吳昇儒翻攝）

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