一銀ATM盜領案主嫌 意外與「他」銬在一起

2017-01-25 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕第一銀行在去年7月發生盜領，台北地院今宣判，並提訊3名東歐籍嫌犯到庭，不過跟主嫌安卓斯銬在一起前往法院的，正巧就是過去曾幫前總統陳水扁算過塔羅牌的詐欺犯黃琪。

過去曾涉及多起詐騙案的黃琪（本名黃照岡），因與一銀盜領案主嫌安卓斯搭乘同部囚車到北院出庭，意外再度在媒體面前曝了光。根據《蘋果日報》報導，由於黃琪押期將滿，台北地院法官今提訊黃琪，才湊巧讓黃琪跟安卓斯銬在一起現身。

黃琪過去犯下多起詐騙案，曾假冒頂新少東詐騙網友，去年5月出獄後，再假冒國泰千金，詐術騙取飯店住房優惠。黃琪9月先被警方拘提收押，11月再被檢方起訴，至今已羈押110天，羈押期將在2月7日屆滿。