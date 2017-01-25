童仲彥毆妻 家暴中心證實：曾接獲報案
2017-01-25 14:06
議員童仲彥涉嫌長期家暴妻子李秀環。（圖擷取自Lee Cindy臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥被爆妻子李秀環出軌，李秀環透過今日出刊的《壹週刊》反擊，出具被童仲彥家暴打得體無完膚的照片，同時，童仲彥還被拍到與美女助理邱惠美約會的照片。針對李秀環指控童仲彥家暴，台北市社會局家庭暴力暨性侵害防治中心證實，曾經獲報李遭家暴。
根據《蘋果日報》報導，家暴中心指出，醫院收治傷患時，若得知傷者遭受家暴，依《家庭暴力防治法》需通報各縣市家暴中心，而他們曾經接獲醫院通報李秀環遭家暴案，曾經派社工員介入家訪，但被害人表示不需要援助。針對李受暴的次數，家暴中心則表示不便回應。
李秀環今天透過週刊指控，童仲彥6年來對她施暴5、60次，而且都是基於莫名其妙的理由，吵架也打、心情不好也打，有時喝醉就打，動輒打到叫救護車，連社區警衛都已見怪不怪。
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