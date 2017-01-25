太保沙發倉庫失火 忠狗衝火場找主人送命

2017-01-25 13:58

〔記者林宜樟／太保報導〕嘉義縣太保市埤鄉里今天早上11點多發生一起火警，一間由民宅改建，放置許多沙發的倉庫發生大火，濃煙直衝天際，相當駭人；因起火地點離水上機場僅2、3公里，還有民航機從上空飛過，居民趕緊通報，嘉義縣消防局及空軍四五五聯隊派出各式消防車前來滅火，火警並未造成人員傷亡，但屋主飼養多年的忠狗「咪咪」來不及逃出被燒死。

嘉義縣消防局接獲報案，太保市有民宅發生火警，消防人員到場時濃煙密佈，幸好所有人員都已離開，經過約半個多小時滅火，火勢在12點多時撲滅，現場發現一隻黑狗「咪咪」已被燒死。

咪咪的主人說，這隻狗已經飼養6年多，平常非常乖，會幫忙看門、防小偷，火警發生時可能是以為主人沒有逃出來，反而衝進去現場想要找主人，卻不幸罹難；滅火時咪咪的遺體在火警現場，許多人經過會不小心撞到，主人很難過，親手將牠抱起，放在一旁，希望牠能安息。

而這場火警，空軍四五五聯隊出動兩台消防車，其中一台還是罕見的Striker 1500飛機消防車，幸好火勢經各方努力已經撲滅，Striker 1500消防車在旁待命，附近民眾看到都說「好特別」。