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假扶助真「剝皮」 無良扶助會半年剝削逾3百移工

2017-01-25  13:44

〔記者曾健銘／新北報導〕年關將近，新莊警分局將查緝非法逃逸外勞列為重點工作之一，警方日前接獲情資指出，台北市大安區某公司假生活扶助會之名，非法招募外籍勞工，甚至利用外勞不諳台灣法律的弱點，向其騙取高額罰款後，再帶至移民署辦理自首，短短半年剝削逾300名移工，許多人的血汗錢因此化為烏有，協會不法獲利數百萬元，前日下午，警方持搜索票前往查緝，一舉逮捕該協會5名犯嫌。

警方調查，該扶助會掛羊頭賣狗肉，對外美其名為提供移工生活上的扶助，私底下卻對有難前來尋求協助的移工「剝皮」；據了解，外籍勞工至相關單位自首並不需要受罰，但扶助會成員利用外勞不諳法令的弱點，向逃逸外勞收取高額罰款，隨後再帶至移民署辦理自首，大賺黑心錢；除此之外，還吸收需幫助的外勞，再轉仲介到熟識的人力公司，給予最低薪資，壓榨勞力。

新莊分局表示，近半年來陸續接獲數名移工報案控訴遭剝削，警方因而鎖定該扶助會，暗中蒐證2個月，並報請新北地檢署指揮偵辦，日前見時機成熟，結合板橋、樹林、中和等警分局，聯手搗破該生活扶助會，並在協會內搜出毒品、帳冊等，訊後依毒品、詐欺及「人口販運防制法」第32條（勞力剝削）送辦，並擴大追查共犯及相關被害外勞。

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  • 警方搗破無良扶助會，逮捕5名嫌犯。（記者曾健銘翻攝）

    警方搗破無良扶助會，逮捕5名嫌犯。（記者曾健銘翻攝）

  • 警方上門查緝時，發現扶助會內還有多名外勞前來求助。（記者曾健銘翻攝）

    警方上門查緝時，發現扶助會內還有多名外勞前來求助。（記者曾健銘翻攝）

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