老婆強力回擊童仲彥 李秀環：我不是第一個被打的...

李秀環PO文回應丈夫童仲彥的指控。（圖擷取自Lee Cindy臉書）

2017-01-25 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥遭妻子李秀環爆料家暴，並被拍到與美女助理邱惠美約會的照片，今天召開記者會說明，還在臉書PO文稱「毀滅我，並不能證明自己沒錯」，指控妻子對他控制過度。對此，李秀環也在中午PO文反擊說，「毀滅你的不是我，是你自己。」

李秀環今天的PO文表示，「毀滅你的不是我，是你自己。你是家暴慣犯，我不是第一個被你打得身心俱創的女人，我多希望自己是最後一個受害者，所以我隱忍多年，實在不忍心讓你的支持者知道你是暴力慣犯，没想到，照片和驗傷單都無法讓你誠實面對，童議員，你認為你的謊言還能替你遮掩多久？」

李秀環強調，「你把我往死裡打，卻對外說，因為太太愛吃醋，把自己的暴力行為合理化，這就是我們選出來的議員給我們的藉口嗎？你再三說我交朋友的問題，上週雜誌上所稱『西裝男』，我跟他絕無親密關係，純粹是生意上的夥伴。你只是要拿這件事轉移外界對你有小三和家暴的質疑，因為你知道，纸已經包不住火了！」

李秀環最後說，「我一直不說你打我，不是你沒打，而是我真的不想你再次家暴老婆，而毀了我們這幾年來好不容易建立起來的形象。現在，我不能再忍了，因為我幾乎丢了我的生命，你的虛偽就留給你自己去面對吧，我是一個平凡的人，我不懂政治，沒想到我最愛、全力呵護的老公，最後是用這種手段逼迫我離婚。我們目前還没離婚，你竟然可以一邊把老婆打成豬頭，一邊在鏡頭前告白喜歡邱小姐，我不敢相信，這是曾經為了追求我，費盡心思的老公。」