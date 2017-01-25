25歲就當派出所所長 迷倒婆媽

2017-01-25 12:54

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市大園警分局上午舉行觀音分駐所所長布達，由年僅25歲、1年多前才從警大畢業的陳辰昭陞任，年輕、帥氣的外型，成功擄獲派出所志工媽媽的心，搶著介紹女兒給這位小鮮肉所長，陳辰昭表示，雖然資歷還菜，有需多地方需要學習，但一定會捍衛地方治安。

陳辰昭是台中人，原本大學學測可以上師大，但在聽了家人建議後，選擇進入警大就讀，104年一畢業就分發到桃園市大園警分局擔任巡官，因為他平時有在運動，更曾參加鐵人三項、泳渡日月潭等賽事，體力好，渾身散發青春、活力，一到大園就吸引許多婆媽粉絲，上午布達，不僅市議員歐炳辰到場恭喜，觀音區9位里長也全部出席，還吸引許多婆婆、媽媽到派出所觀禮。

大園警分局長劉印宮表示，陳辰昭雖然資歷淺，但態度積極，這一年多來也深入地方基層，相信他的能力絕對足以勝任。