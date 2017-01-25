盜領案沒收贓款7748萬 一銀可聲請發還

2017-01-25 12:37

〔記者張文川／台北報導〕第一銀行盜領案今一審宣判，3名東歐車手皆被判刑5年、併科罰金60萬元，扣案的7748萬元餘元贓款一併宣告沒收；但被害者第一銀行可主張是贓款主人，向法院聲請發還。

台北地院行政庭長廖建瑜說，全案分為植入程式、車手盜領、搬運處理贓款3個層次，檢方始終未具體指出由誰植入程式，車手則已確定是已出境的巴比等15人，處理贓款的是已落網的安卓斯、米海爾、潘可夫3人和已出境的其餘4人。檢方去年已對未到案的19名共犯發佈通緝。

北院認定安卓斯3人雖只處理贓款，但與盜領集團有分工、具有行為的分擔，屬共同正犯，因此3人雖未參與植入電腦木馬、破壞電磁紀錄，但仍認定3人構成妨害電腦使用罪。

第一銀行共被盜領8327萬餘元，警方在內湖山區尋獲、在維多利亞酒店查扣的贓款，共計7748萬元，尚有579萬去向不明；由於檢警未在偵查期間發還第一銀行，而是隨案移送北院，合議庭因此將7748萬元視為不法所得，宣告沒收。

但依法，被害人第一銀行可向法院聲請發還；即使被害人未提出聲請，若判沒收定讞，執行檢察官也會依卷證判斷，將贓款發還被害人，但官司打到三審定讞，時間可能拖很久，所以，被害人若急於拿回款項，可在訴訟期間就聲請先行發還。