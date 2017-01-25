超商強盜案逆轉 竟是店員自導自演
2017-01-25 12:28
［記者楊政郡／台中報導］103年9月6日上午7時彰化某「全家便利超商」發生搶案，「搶嫌」楊某在彰化地院被判7年2月後，此案上訴到台中高分院大翻轉！楊嫌供稱他是配合陳姓店員「自導自演」戲碼，得款3萬多準備朋分，陳姓店員也承認，台中高分院改判楊嫌無罪，全案移送彰化地檢署另行偵辦。
此案發生後彰化地院判決書指出，楊嫌103年9月6日上午7時許，頭戴全罩式安全帽及戴口罩，騎機車先到某超商購買美工刀1把，再到「全家便利商店」，向店員陳男（案發時為少年）佯裝欲購買「峰」牌香菸2 條 ，隨取拿出預藏美工刀，喊了一聲「搶劫」，被告即持美工刀在陳男面前揮舞，陳男心生畏懼，將現金3萬3586元交付予被告，楊嫌並拿走「峰」牌香菸2 條離去，陳男通知店長並前往警局報案。
此案彰化地院依加重強盜罪判楊嫌7年2月，但楊嫌發現判太重，案子到了台中高分院全盤翻供，供出他與陳姓店員是「自導自演」，法官調閱案發前一天之監視器，發現從半夜到清晨，楊嫌已進入該超商無數次，然後還與陳姓店員一會兒交談，一會兒又一起到後面倉庫，顯然早有認識。
據店長供稱，現金都應該在金庫內，陳姓店員不應該把現金拿到櫃子上，不符往日交班程序。
陳姓店員到案也坦承兩人是「自導自演」，法官認為此案大翻轉已不是強盜罪嫌，而是共同業務侵占或共同詐欺罪，楊嫌被起訴加重強盜部分應判無罪，此案另由彰化檢署另行偵辦。
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