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索討1億安家費不成？ 酒店經紀疑要出賣土豪哥

2017-01-25  12:32

〔即時新聞／綜合報導〕W飯店郭姓女模命案中，訂房的「土豪哥」朱家龍被驗出有毒品反應，台北地院法官裁定將他觀察勒戒。現在則傳出同樣被勒戒的酒店經紀洪聖晏，疑似因向朱家索討1億安家費卻拿不到錢，可能會和藥頭聯手供出土豪哥所有犯罪事實。

綜合媒體報導，W飯店命案後，警方專案小組一直在追查毒品的來源，造成提供土豪哥毒品的上游販毒集團，一共有3名藥頭遭到搜查，生意受到嚴重影響。

而原本打算向朱家龍索求1億安家費的洪聖晏，卻連朱家人都聯絡不上，所以決定要聯合販毒集團，一起洩露朱家龍涉毒的所有行為。

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  • 台北地檢署偵辦W Hotel郭姓小模猝死案，「土豪哥」朱家龍聲請觀察勒戒2個月。（資料照，記者王藝菘攝）

    台北地檢署偵辦W Hotel郭姓小模猝死案，「土豪哥」朱家龍聲請觀察勒戒2個月。（資料照，記者王藝菘攝）

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