大學內男「露鳥」又自慰 女大生相機拍照為證

2017-01-25 12:20

〔記者楊國文／台北報導〕有「露鳥」前科的邱姓貨車司機，前年晚間送貨到新北巿華梵大學校區內，又「情不自禁」對3名女大生脫下褲子「露鳥」並自慰，雖然邱男矢口否認，但3名女大生證稱因該處有路燈和投射燈，邱男的「露鳥」等動作看得很清楚，才會拿出手機拍照。高等法院今依公然猥褻罪判他5月徒刑，得易科罰金15萬元定讞。

高院調查，103年間，邱男開小貨車時，在路邊假意問路，以手背觸摸女子胸部，再對女子公然「露鳥」，遭判6月徒刑，得易科罰金18萬確定。

判決指出，邱男在104年4月間晚上9時許，駕駛小貨車送貨進入華梵大學，趁3名女學生步行經過小貨車附近時，下車跑到花圃空地處，脫下褲子裸露生殖器，並在3名女學生面前自慰。3名女大生受到驚嚇報警，警方循線將邱男查獲，檢方將他以公然猥褻罪起訴。

邱男應訊指稱是3女大生未注意車況，他下車與對方理論，3女因不滿他按喇叭示警而心生不滿，才會挾怨報復，絕未露鳥或做出自慰等猥褻行為。

3名女大生則證稱，因該處有路燈和投射燈，邱男的動作都看得很清楚，才大叫「報警」，並拿出手機拍照。