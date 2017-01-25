嘉義太保市私人工廠起火濃煙密佈

2017-01-25 12:11

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市一間民間私人工廠，今天早上11點多發生火警，濃煙密佈，嘉義縣消防局已派出大批消防車前往滅火中。

嘉義縣消防局今天早上11點多接獲報案，太保市埤鄉里有一處民宅改建的私人工廠失火，火勢非常大，已有10多輛消防車前往處理；消防局指出，初步瞭解並無人員受困，目前正在滅火。

嘉義臉書社群「綠豆嘉義人」剛貼出相關影片與照片，有民眾指出，起火地點就在太保市聖恩宮附近，附近交通已嚴重堵塞。