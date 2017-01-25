老婦疑似闖平交道遭撞不治 花蓮班次誤點41分
2017-01-25 11:47
［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮一列普悠瑪號迴送車，今早7時許從花蓮火車站南下往壽豐站途中，行經平和平交道時，撞上一名疑似闖越鐵軌的80歲老婦，婦人當場沒有生命跡象，送醫搶救後仍傷重不治。
花蓮站長賴東震說，207A次迴送普悠瑪自強號，應於7時10分自壽豐站發車北上往樹林，但在6時47分行經志學至壽豐間的平和村平交道（15公里+156公尺）時，有名婦人急切闖入鐵軌，當場遭列車撞傷，所幸當時車上並無乘客。
經鐵路警察現場蒐證後，列車重新於7時7分開車，共影響3列次、誤點41分，約有180名旅客受影響。
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