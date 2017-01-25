心情不好找人出氣 捷運砍警嫌重判8年6月

2017-01-25 11:57

〔記者黃欣柏／台北報導〕台北市詹姓男子去年3月間在北捷新北投站內，以牛排刀狂砍捷運警察黃豐富10多刀致重傷，事後竟供稱是因為心情不好才找人出氣，士林地院審理後，認定詹男藐視公權力且下手極重，審酌他罹有思覺失調症而減損行為能力，今依殺人未遂及妨害公務將他判刑8年6月，服刑完畢後另須監護3年，可上訴。

判決指出，詹男將求職不順與家庭問題全歸咎在警察身上，犯行恐造成廣大捷運族的恐慌，且他當時在被害人身上留下深達7公分的刀傷，下手極重，主觀上已有殺人之犯意，精神鑑定結果雖認為詹男罹有思覺失調症，但他在行為當時並未完全失去行為能力。