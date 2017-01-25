混血狼迷姦亞軍男模致死 杜博文重判

2017-01-25 11:40

〔記者楊國文／台北報導〕台、日混血男子杜博文被控化身「男模之狼」，佯稱廣告公司老闆，5年多前起專門在中國知名模特兒網站「美空網」物色白淨美型男模，約4位男模到廣州等地飯店面試，再佯稱拍啤酒電視廣告，將摻有強效安眠藥成份的毒品FM2加入啤酒騙男模喝下後迷姦，其中曾獲男模大賽亞軍的24歲男模被驗出因毒品藥劑過量而中毒身亡，杜博文逃回台被捕，高等法院更一審今依以藥劑強制性交致人於死罪判12年、欺瞞他人服用毒品罪判5年，檢方將聲請法院訂應合併應執行刑；仍可上訴。

杜博文因不願出庭聆判，無法得知他對更一審判決的看法、是否上訴等。

判決指出，100年9月，43歲的杜博文透過中國模特兒網站「美空網」尋找男模，接著謊稱廣告公司老闆等身份，以拍攝電視廣告名義，約出許姓男模等人，到廣州翡翠黃冠酒店碰面，多位男模喝下杜男「加料」的啤酒後昏睡，醒來發現衣衫不整，且「肛門怪怪的、痛痛的」，又發現手機等財物不翼而飛，懷疑遭劫財劫色，趕緊報案。

103年2月，杜男又相中曾參加某模特兒比賽獲獎的24歲男模，杜男約出他下藥迷姦，杜男隨即返台，不料該男模因服藥過量死亡，中國查出嫌犯是杜男，委請刑事局協助偵辦。刑事局到他北市住處逮人，並在屋內查扣FM2藥丸72顆、安眠藥11顆、筆電、手機等證物，同住的杜母滿臉驚恐不敢置信，杜嫌當場下跪痛哭道歉。

一審依以藥劑強制性交致人於死等罪重判杜男18年，高等法院認定，杜男無法預見他會因服藥過量而致死，改依以藥劑強制性交等4罪，判杜男15年。全案上訴後，經最高法院撤銷發回更審，高院更一審今改依藥劑強制性交致人於死罪判12年、欺瞞他人服用毒品罪判5年。