混血狼迷姦亞軍男模致死 杜博文重判
2017-01-25 11:40
〔記者楊國文／台北報導〕台、日混血男子杜博文被控化身「男模之狼」，佯稱廣告公司老闆，5年多前起專門在中國知名模特兒網站「美空網」物色白淨美型男模，約4位男模到廣州等地飯店面試，再佯稱拍啤酒電視廣告，將摻有強效安眠藥成份的毒品FM2加入啤酒騙男模喝下後迷姦，其中曾獲男模大賽亞軍的24歲男模被驗出因毒品藥劑過量而中毒身亡，杜博文逃回台被捕，高等法院更一審今依以藥劑強制性交致人於死罪判12年、欺瞞他人服用毒品罪判5年，檢方將聲請法院訂應合併應執行刑；仍可上訴。
杜博文因不願出庭聆判，無法得知他對更一審判決的看法、是否上訴等。
判決指出，100年9月，43歲的杜博文透過中國模特兒網站「美空網」尋找男模，接著謊稱廣告公司老闆等身份，以拍攝電視廣告名義，約出許姓男模等人，到廣州翡翠黃冠酒店碰面，多位男模喝下杜男「加料」的啤酒後昏睡，醒來發現衣衫不整，且「肛門怪怪的、痛痛的」，又發現手機等財物不翼而飛，懷疑遭劫財劫色，趕緊報案。
103年2月，杜男又相中曾參加某模特兒比賽獲獎的24歲男模，杜男約出他下藥迷姦，杜男隨即返台，不料該男模因服藥過量死亡，中國查出嫌犯是杜男，委請刑事局協助偵辦。刑事局到他北市住處逮人，並在屋內查扣FM2藥丸72顆、安眠藥11顆、筆電、手機等證物，同住的杜母滿臉驚恐不敢置信，杜嫌當場下跪痛哭道歉。
一審依以藥劑強制性交致人於死等罪重判杜男18年，高等法院認定，杜男無法預見他會因服藥過量而致死，改依以藥劑強制性交等4罪，判杜男15年。全案上訴後，經最高法院撤銷發回更審，高院更一審今改依藥劑強制性交致人於死罪判12年、欺瞞他人服用毒品罪判5年。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 中國男騎自行車回家過年 1個月後發現方向反了...
- 有照片為證！ 李秀環控訴童仲彥家暴、外遇
- 核三廠1號機已修復 今供電黃燈
- 為愛下廚？賭王兒濺血進醫院
- 不知廁紙哪裡買 林鄭月娥成笑柄
- 春節宜花「好行」 宜有APP 花推鐵公路套票
- 〈巴黎高級訂製服週 華麗登場〉Dior夢幻花園 Chanel鏡相爭豔
- 長者口乾症口臭 可選彈性牙刷
- 侯友宜比賴神強？ 傳民進黨更怕「他」選新北
- 網友評比全球海軍前10強 台灣榮登第10名
- 李秀環反控童仲彥家暴 管碧玲：若屬實，開除黨籍
- 雙喜臨門！梅伯9度當爸 等了21年終於...
- 聯開宅當公宅錯誤政策 柯︰月租逾2萬就賣掉
- 刮刮樂1200萬頭獎開出第1組 獎落北市大安
- 〈失戀情傷〉月光下的獨白
- NBA》再挑起爭議？帕丘利亞：當時魏少先肘擊我
- 西港外環道開發 將延至年後現勘
- CBA年前封關 台雙槍聯手克敵
- 清水岩溫泉泡腳池 二度開張
- 兌現承諾 川普將限制這些國家入境美國
- MLB》范屈拉喪禮 母親哭倒皇家隊友懷中
- 豐里國小足球 稱霸東台灣
- 蕭煌奇催生台語新輯 盼站上東京武道館
- 猴年封關市值27.89兆 投資人平均資產增25.6萬
- 桃園市公車「8公里買1送1」 2月6日試辦
- 台鐵內壢站電車線掉落 雙向各列車延誤15至20分鐘
- 自由廣場》川普如何制裁北韓？
- 伍茲週五復出 賭盤賠率衝第10
- 讚蔡英文外交表現 賴清德：2020保證不出面
- 華府智庫：美退出TPP 應優先與台日越簽FTA
- 日媒︰陽若不打經典賽 衝擊巨人「攻台戰略」
- 要李秀環交朋友小心 童仲彥：所有的錯都是我
- 中國軍機侵擾 日去年4～12月攔截644次
- 童仲彥涉毆妻 綠委要求黨中央調查
- 陳美鳳仍期待桃花 離婚後大方談「對的人」
- 自救會︰把人渣關死 也難消氣
- MLB》范屈拉傳死前遇竊賊 傳奇球星怒了
- 合歡山凌晨飄雪 清晨雪蹤時斷時續
- 台14甲武嶺至大禹嶺路面結冰 限加掛雪鍊（圖輯）
- 局部麻醉手術 40歲孕婦接回斷指
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：混血狼迷姦亞軍男模致死 杜博文重判
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分