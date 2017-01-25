| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
電車線掉落 台鐵桃園至中壢單線行車
 首頁 > 社會

混血狼迷姦亞軍男模致死 杜博文重判

2017-01-25  11:40

〔記者楊國文／台北報導〕台、日混血男子杜博文被控化身「男模之狼」，佯稱廣告公司老闆，5年多前起專門在中國知名模特兒網站「美空網」物色白淨美型男模，約4位男模到廣州等地飯店面試，再佯稱拍啤酒電視廣告，將摻有強效安眠藥成份的毒品FM2加入啤酒騙男模喝下後迷姦，其中曾獲男模大賽亞軍的24歲男模被驗出因毒品藥劑過量而中毒身亡，杜博文逃回台被捕，高等法院更一審今依以藥劑強制性交致人於死罪判12年、欺瞞他人服用毒品罪判5年，檢方將聲請法院訂應合併應執行刑；仍可上訴。

杜博文因不願出庭聆判，無法得知他對更一審判決的看法、是否上訴等。

判決指出，100年9月，43歲的杜博文透過中國模特兒網站「美空網」尋找男模，接著謊稱廣告公司老闆等身份，以拍攝電視廣告名義，約出許姓男模等人，到廣州翡翠黃冠酒店碰面，多位男模喝下杜男「加料」的啤酒後昏睡，醒來發現衣衫不整，且「肛門怪怪的、痛痛的」，又發現手機等財物不翼而飛，懷疑遭劫財劫色，趕緊報案。

103年2月，杜男又相中曾參加某模特兒比賽獲獎的24歲男模，杜男約出他下藥迷姦，杜男隨即返台，不料該男模因服藥過量死亡，中國查出嫌犯是杜男，委請刑事局協助偵辦。刑事局到他北市住處逮人，並在屋內查扣FM2藥丸72顆、安眠藥11顆、筆電、手機等證物，同住的杜母滿臉驚恐不敢置信，杜嫌當場下跪痛哭道歉。

一審依以藥劑強制性交致人於死等罪重判杜男18年，高等法院認定，杜男無法預見他會因服藥過量而致死，改依以藥劑強制性交等4罪，判杜男15年。全案上訴後，經最高法院撤銷發回更審，高院更一審今改依藥劑強制性交致人於死罪判12年、欺瞞他人服用毒品罪判5年。

廣告
  • 男模之狼佯稱廣告公司老闆，在中國知名模特兒網物色男模，約出後趁機下藥性侵。圖與本新聞無關。（情境照）

    男模之狼佯稱廣告公司老闆，在中國知名模特兒網物色男模，約出後趁機下藥性侵。圖與本新聞無關。（情境照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 混血狼 迷姦
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤茶樹菇燉排骨
總舖師✧圍爐好菜
新年蘿蔔糕漂亮煎！
小家電✧速速清潔術
轉寄

標題：混血狼迷姦亞軍男模致死 杜博文重判


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月25日‧星期三‧丙申年臘月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.