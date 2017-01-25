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下訂又反悔討不回來了又吃官司

2017-01-25  11:31

［記者楊政郡／台中報導］58歲梁男付了1萬5000元訂金，原要承租李某夫妻位於美村路的店面，但反悔不租了，討回訂金遭拒，談判時出言「不還、不怕我天天來亂嗎？」，又擋在李某夫妻的機車前長達半小時，不讓李某騎車離去，最後惹來警察，梁某臨訟辯稱他是拜託還訂金或拿回來捐孤兒院之類，梁某被依強制罪起訴。

起訴書指出，梁某夫妻在105年1月間，原想要在西區美村路承租一棟店面做生意，已繳付1萬5000元訂金給李姓屋主，可是後來反悔不租了，同年月22日梁某約屋主出來談判，屋主還是拒絕還訂金，梁某竟擋在門口嗆聲「不還訂金，不怕我天天來亂嗎？」。

李姓屋主夫妻走到對面牽機車準備離去，梁某竟又擋在前面，李某把機車頭轉左他就擋左，轉右他就擋右，時間長達半小時以上，一直逼迫李某要還他訂金，但李某無法脫困已暗中報案。

半個多小時後警察到場才化解，梁某辯稱他僅約佔10幾分鐘，應該不是擋住去路，他是拜託李某退訂金或捐給孤兒院之類的。

不過有被害人供詞及李某也已手機錄下擋車過程，罪證明確，依強制罪起訴。

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