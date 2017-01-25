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「法學三鼎甲」齊謝幕 鄭健才走完最後一里路

2017-01-25  11:17

〔記者項程鎮／台北報導〕司法官訓練所第一期結業的前大法官鄭健才，本月7日以92歲高齡逝世於台北新光醫院，鄭健才歷任最高法院庭長、法務部（原名司法行政部）主任秘書、人事處長等要職，公餘在文化大學法律系等校教授民、刑法等課程，授業學生遍及法界、學界等各行各業。

鄭健才最為人稱道的是，他與已故最高法院院長王甲乙、已故大法官楊建華等三人都自司法官訓練所第一期結業，鄭是福建人、王是台灣人、楊是浙江人，三人皆自基層苦讀出身，畢業成績囊括前三名，法界譽為「苦學三鼎甲」，三人公餘合著「民事訴訟法新論」一書，被認為是民訴法的經典教科書。

法界公認鄭健才等人品格好、能力強，但三人無「文人相輕」情結與族群意識，彼此結為異姓好友，兩岸開放探親後，楊建華返回浙江老家時，甚至告訴母親，他在台灣有兩位「異姓兄弟」，說的就是鄭健才和王甲乙，三人中，楊建華最早病逝，其次是王甲乙，現在鄭健才也走完法學和人生的最後一里路，三人留給後世傳頌不絕的好法官典範。

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  • 已故前大法官鄭健才。（翻拍自大法官釋憲史料）

    已故前大法官鄭健才。（翻拍自大法官釋憲史料）

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