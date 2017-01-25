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跟未成年少女嘿咻 遭索討10萬生活費還挨告

2017-01-25  11:20

〔記者吳昇儒／基隆報導〕23歲鄭姓男子去年1月在臉書上認識14歲少女小孟（化名），兩人進一步成為男女朋友並發生關係。小孟的蔡姓前男友發現她和鄭男交往後，以要告發鄭男與未成年少女性交作為要脅，要鄭支付10萬元生活費。鄭男不願就範與小孟一起到警局報案，坦承有與小孟發生關係。基隆地方法院今判處鄭男有期徒刑3個月，緩刑2年。

檢警調查，蔡男得知前女友小孟結交新歡，立刻要她與鄭男聯繫，出來協商，開口要求10萬元當「生活費」封口，不然就要告發鄭男。從事服務業的鄭男則向蔡男表示沒錢支付，又不想受人要脅，便與小孟到警局報案。

鄭男向警方承認有和小孟發生性關係，但並沒有違背她的意願；小孟也幫鄭男作證希望能減輕他的刑責。警訊後，依妨害性自主將鄭男移送法辦，另蔡男涉及恐嚇取財部分則另案偵辦。

法官認為，鄭男明知小孟未滿16歲，心智發育尚未健全，對於性行為缺乏完全自主判斷能力，卻與她發生性關係，會影響她身心正常發展；但考量鄭男沒有任何的犯罪紀錄，且犯後坦承犯行也取得小孟父親的原諒，予以緩刑。

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  • 基隆地方法院判處鄭男有期徒刑３月，緩刑２年（記者吳昇儒攝）

    基隆地方法院判處鄭男有期徒刑３月，緩刑２年（記者吳昇儒攝）

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標題：跟未成年少女嘿咻 遭索討10萬生活費還挨告


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