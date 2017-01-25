妙齡女子深夜蹲路邊哭泣 慘呼：沒有人愛我

2017-01-25 11:14

〔記者鄭景議／台北報導〕本月21日01時，松山分局中崙派出所警員羅志軒巡邏行經南京東路三段256巷50號前，遭一名外國男子攔下，向他表示「有女子蹲在路邊哭泣」，羅員上前了解狀況後，發現一原來是一名27歲的鍾姓女子喝醉了酒，一時想不開就蹲在路旁大哭，見羅員前來，鍾女不斷向羅員表示「沒有人愛我」，便哭倒在羅員懷裡，讓羅員十分無奈。

羅員起初不斷安撫女子，等女子情緒稍適平復，遂詢問相關年籍資訊，希望能協助其返家或聯絡親友，但是等鍾女報出自己的年籍資訊後，卻查出戶籍在花蓮，顯然不是現居之地，羅員只好跟鍾女說，會招呼計程車協助載其返家，女子才露出笑容，表示自己居所在寧夏夜市一帶，但是羅員好不容易叫到計程車，卻因為鍾女未說出詳細地址，司機怕收不到錢，因此不願載運，羅員見天氣寒冷，只好先載鍾女回到派出所休息安撫，好問出詳細地址。

返所後，羅員不斷安慰鍾女，鍾女喝了水稍事休息放鬆後，終於探知地址及所居之社區；遂以電話招呼計程車至分局準備接送，但此時鍾女卻以「沒有人愛我」為由，直呼不想回家，這時羅員想起剛剛聊天途中，鍾女有提到家中有隻可愛柴犬，於是提議：「妳可以回家跟可愛柴犬一起睡覺啊」，竟讓鍾女心花怒放，決定乖乖聽勸回家，羅員這才與同事攙扶因酒醉不乏不穩的鍾女，並把地址交給計程車司機。

鍾女上車後，羅員甚至還細心記下計程車車號，臨走時，女子搖下車窗並感激地表示：「謝謝你們，天氣冷，要記得保暖喔」才揮手與員警道別。