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一銀盜領案檢方求刑12年 一審判5年法院這樣說

2017-01-25  11:30

〔記者張文川／台北報導〕第一銀行盜領案今日一審宣判，3名東歐車手各被判刑5年、併科罰金60萬元，與檢方起訴時具體求刑的12年落差甚大，對此，台北地院解釋，檢方起訴時是以3人各犯12罪起訴，但合議庭審酌後，認定犯行時間密接且基於單一犯意，因此只從重論處一罪，依妨害電腦使用罪判處最重刑度5年。

北院行政庭長廖建瑜說，台北地檢署起訴認定3人各犯12件犯罪行為，但合議庭認為在盜領、搬運贓款過程中，行為的時間密接，在刑法上應論以接續犯，因此只認定成立一罪，處以最高刑度5年。

北院認定3人構成共同觸犯刑法妨害電腦使用罪章的「破壞電磁紀錄」、「入侵電腦或相關設備」、「干擾電腦或相關設備」、「製作犯罪電腦程式」、詐欺罪章的「違法由自動提款設備取得他人之物」等罪，依刑度最重的「破壞電磁紀錄罪」判刑，而刑度較輕的贓物罪則被重罪吸收。

3人除了被判刑5年，還被判併科罰金60萬元，但「破壞電磁紀錄」的法定最高併科罰金金額只有20萬元；對此，廖建瑜說，法官可以依刑法施行細則賦予的裁量權，依不同罪名、案情狀況，提高罰金至法定罰金刑的3倍至10倍，因此將3人的20萬元併科罰金，提高為3倍的60萬元，有其法律依據。

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  • 一銀盜領案今日一審宣判，東歐車手安卓斯（中穿黃衣者）等3名被告各被判刑5年，與檢方起訴求刑有落差。（資料照，記者陳薏云攝）

    一銀盜領案今日一審宣判，東歐車手安卓斯（中穿黃衣者）等3名被告各被判刑5年，與檢方起訴求刑有落差。（資料照，記者陳薏云攝）

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