汽車有怪聲下車察看突冒火 駕駛幸運逃過火劫

汽車起火燃燒，駕駛倉皇逃生。備註：照片來源為新北市消防局。（記者曾健銘翻攝）

2017-01-25 10:48

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市泰山區驚傳火燒車事故！今日上午9時許，新北市消防局接獲民眾報案，指稱泰山區民生路快速道路往台北方向，有輛汽車的引擎蓋起火，停在路肩待援，警消獲報趕赴現場，發現駕駛已逃出車外，火勢也在15分鐘內撲滅。

駕駛向警消人員表示，當時開車要到台北市，途中車輛突然發生怪聲，連忙下車察看，沒想到車輛突然冒煙起火，事後仍餘悸猶存：「真的好險！」詳細起火原因警方已介入調查。