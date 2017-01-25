一銀盜領案》3車手起訴12罪只判1罪 北檢：尊重

2017-01-25 10:54

〔記者錢利忠／台北報導〕第一銀行ATM盜領案，台北地院今天以妨礙電腦使用、贓物等罪，判首名落網的拉脫維亞籍車手安卓斯、摩爾多瓦籍潘可夫、羅馬尼亞籍米海爾等3人各5年徒刑，併科罰金60萬元；此案起訴時，北檢對3人求刑12年，對判決結果，北檢表示尊重，待收到判決書後，再研議是否提上訴。

去年7月，一銀多台ATM遭跨國盜領集團大規模盜領，領走8327萬餘元，3名東歐車手落網後，檢方認為3人盜領12次，被檢方依1罪1罰各求刑12年。

北院則認為，3人所涉犯12次犯行，因犯罪時間密集，應屬於接續犯，只成立1罪，處以妨害電腦使用罪的最高刑度5年。