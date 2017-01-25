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殺博士生借屍還魂 惡狼更三審改判無期徒刑

2017-01-25  10:26

〔記者方志賢／高雄報導〕性侵案被判刑確定的惡狼孫國晃，因害怕坐牢而殺害網友張姓博士生當替死鬼，並故佈疑陣成畏罪自殺，案經高雄高分院更三審宣判，認為孫有多次認罪，犯後態度已有改變，堪認確有接受教化改變其過去思維及作法，且願負民事損害賠償責任，因此改判無期徒刑，遞奪公權終身。

據了解，海軍退役的孫國晃，95年因性侵少女案，於99年10月被判刑8年6個月確定，為逃避入監執行，涉嫌誘騙網路認識3週的高雄第一科技大學張姓博士生，到高雄市興楠路「維也納花園」汽車旅館加以殺害後，載往清水巖唐榮墳墓空地潑汽油火化。

孫嫌還將裝有皮夾、健保卡、遺書等物的背包留在現場，企圖誤導檢警辦案，返回旅館後，又侵占張證件等物，並冒用他名義，申請補發健保卡、身分證等物，打算借屍還魂。

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  • 涉嫌殺害博士生並冒用其身分證件的兇嫌孫國晃（見圖），經高雄高分院更三審宣判，因認有教化可能而改判無期徒刑。（記者王榮祥攝）

    涉嫌殺害博士生並冒用其身分證件的兇嫌孫國晃（見圖），經高雄高分院更三審宣判，因認有教化可能而改判無期徒刑。（記者王榮祥攝）

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