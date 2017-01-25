女移工頻遭性侵 《BBC》報導「台灣的可恥秘密」

2017-01-25 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕台中市太平區去年9月發生女外勞遭雇主性侵，案發過程被受害人拍下PO上網路，遭印尼報紙以頭版報導，引發軒然大波。國際媒體《BBC》針對在台外勞遭性侵的問題追蹤報導，又披露一名22歲東南亞女移工，在台灣火鍋店打工慘遭老闆弟弟多次性侵的案例。

根據《BBC》報導，台灣每年都有100多起外籍移工遭性侵的案件，而幾乎所有犯案者都是外勞的僱主及其親屬或仲介。《BBC》透過台灣社福機構採訪到化名艾麗的22歲印尼籍移工，她講述了自己被台灣雇主親屬性侵的悲劇。

艾麗指出，她為了賺錢養家而來到台灣工作，進入一家火鍋店負責在每天早上開店前凖備食材的工作，但才工作一兩個月就被老闆的弟弟性侵，案發當時，還沒開張的店內空無一人，她無法制止對方，只能哭著被性侵得逞，「我以為只是那一次…可是發生了一次又一次…他一星期要強姦我3到5次。」

遭連續性侵的艾麗沒有報案，因為她不會說中文，沒有手機，在台灣也沒有朋友，同時她也不敢跟仲介講，因為「他們會說都是我自己的錯，我怕他們會把我送回去。」此外，艾麗的文化裡認為被性侵是羞恥、骯髒的，她怕別人看不起她，更不敢將事情告訴任何人。