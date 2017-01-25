一銀盜領案3外國人各判5年 聆判後表情木然

2017-01-25 10:30

〔記者張文川／台北報導〕第一銀行各地分行ATM去年7月遭跨國盜領集團大規模盜領，領走8327萬餘元，警方陸續逮捕3名東歐車手，台北地院審理後，今天宣判，依妨害電腦使用等罪，判3人各5年有期徒刑，併科罰金60萬元，扣案的7748萬元贓款沒收，執行完畢後驅逐出境。可上訴。

3名被告包括：在宜蘭率先落網的拉脫維亞籍車手安卓斯，在維多利亞飯店被逮的摩爾多瓦籍潘可夫、羅馬尼亞籍米海爾。

3人目前仍收押在台北看守所，今都被提訊到庭聆判，翻譯人員將判決結果告知3人之後，3人皆面無表情，再次向法官確認「我們3個都5年嗎？」，確認後仍表情木然，未顯喜悅或悲傷。

3人並詢問翻譯人員上訴期限，翻譯告知須在判決後10天內提出上訴；先前庭訊時，3人都已向法官表明，若被判有罪，一定會上訴到底，不放棄任何可以證明自己清白的機會，也希望早日打完官司，回國與親人團聚。

檢方起訴時，是依妨害電腦使用、協助搬運贓物等12罪，向法院求刑各12年，一審卻只各判5年。合議認庭認定3人構成破壞電磁紀錄、搬贓等罪，但行為密接且基於單一犯意，應屬接續犯的概念，且重罪吸收輕罪，因此從重依最重的「破壞電磁紀錄罪」的最高刑度，判處5年。

審理期間，安卓斯3人都只承認協助搬運贓款，否認參與盜領集團植入木馬程式、破壞ATM與跨境洗錢。

此國際盜領集團去年5月底侵入一銀倫敦分行的電話錄音主機電腦，以此做為跳板，侵入一銀內網的ATM電腦程式更新伺服器，將33個連續動作的惡意指令封裝檔，派送到選定的台北、新北、台中的41部同款ATM上執行，變更ATM電腦上的使用者帳號紀錄，並蒐集這41部ATM電腦內的資訊。

安排妥當後，7月8日起，來自多個國家的15名車手分組、分批出發來台，10日凌晨起，趁週末展開一連串密集盜領行動，共22家分行、41部提款機被駭，共計領走8327萬餘元；檢警專案小組逮獲3嫌，並追回7748萬元贓款，集團其餘成員都已出境，檢方發布通緝。