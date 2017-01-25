國道中山高嘉義交流道 小貨車翻覆4人受傷
2017-01-25 09:21
〔記者林宜樟、陳璟民／嘉義報導〕國道1號中山高速公路嘉義交流道今天早上8點多，發生一起小貨車翻覆邊坡車禍意外，車上4名男子都受傷，由嘉義市消防局救護車送醫院救治中。
嘉義市消防局今天早上8點多接獲報案，嘉義交流道南下出口匝道，有一台小貨車翻覆邊坡，立即派員救護， 救護人員到達現場時小貨車衝下邊坡約20多公尺遠， 立即將傷者全部送醫，肇事原因正由警方調查中。
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