國道中山高嘉義交流道 小貨車翻覆4人受傷

2017-01-25 09:21

〔記者林宜樟、陳璟民／嘉義報導〕國道1號中山高速公路嘉義交流道今天早上8點多，發生一起小貨車翻覆邊坡車禍意外，車上4名男子都受傷，由嘉義市消防局救護車送醫院救治中。

嘉義市消防局今天早上8點多接獲報案，嘉義交流道南下出口匝道，有一台小貨車翻覆邊坡，立即派員救護， 救護人員到達現場時小貨車衝下邊坡約20多公尺遠， 立即將傷者全部送醫，肇事原因正由警方調查中。