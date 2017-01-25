一銀ATM遭跨國盜領案 安卓斯等3人皆判5年

2017-01-25 09:39

〔記者張文川／台北報導〕第一銀行多處分行的ATM去年7月遭跨國盜領集團大規模盜領，領走8327萬餘元，警方陸續逮捕3名東歐車手，台北地院審理後，今天宣判，依妨礙電腦使用、贓物等罪，判處在宜蘭率先落網的拉脫維亞籍車手安卓斯、在維多利亞飯店被逮的摩爾多瓦籍潘可夫、羅馬尼亞籍米海爾，3人皆判5年有期徒刑，併科罰金60萬元，執行完畢後驅逐出境。

檢方起訴指出，國際盜領集團去年5月底侵入一銀倫敦分行的電話錄音主機電腦，以此做為跳板，侵入一銀內網的ATM電腦程式更新伺服器，將33個連續動作惡意指令封裝檔，派送到選定的台北、新北、台中的41部同款ATM上執行，變更ATM電腦上的使用者帳號紀錄，並蒐集這41部ATM電腦內的資訊。

安排妥當後，7月8日起，來自多個國家的15名車手分組、分批出發來台，10日凌晨起，趁週末展開一連串密集盜領行動，共22家分行、41部提款機被駭，共計領走8327萬餘元；檢警專案小組逮獲3嫌，並追回7748萬元贓款，集團其餘成員都已出境，檢方發布通緝。

安卓斯3人都只承認協助搬運贓款，否認參與盜領集團植入木馬程式、破壞ATM與跨境非法洗錢。