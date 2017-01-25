國1北港路交流道 汽車下匝道意外翻落邊坡

2017-01-25 08:56

〔記者陳璟民／嘉市報導〕國道1號中山高速公路嘉義市北港路交流道（里程標誌264公里），上午8點半左右，發生南下下交流道自小客車翻落邊坡事故，嘉市消防局獲報動員救援中，目前已知無人員受困，傷者4人，市消呼籲用路人行經該路段，務必減速留意安全，並避免影響救援。