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水果行氣爆 香蕉大户整夜未現身
2017-01-25 08:25
對面鍋燒意麵被炸得面目全非。（記者顏宏駿攝）
〔記者顏宏駿／彰化報導〕社頭鄉昨晚發生大爆炸，市區居民都在睡夢中被驚醒，其震度方圓1公里內都可感受到，周邊住戶玻璃，無一倖免，全數震碎，但水果行老闆昨天一整夜未現身，今天消防局將進行火場調查，老闆可望到場。
當地民眾表示，這家水果行老闆住台中，事件發生後大家都猜測是「電土」引發的爆炸，因為其為「香蕉大戶」，老闆專賣香蕉，最近香蕉價格飆漲，加上年關將近，為了出清存貨，可能使用電土催熟，不過一切都要等今天消防局火調人員前來查證。
昨天案發後，居民説，老闆遲遲未現身致歉，門前、門後至少有10名受災戶，其中對面的鍋燒意麵，才剛開幕不久，整間店面被炸得面目全非，門後的46歲陳姓小姐因感冒入睡，結果飛來橫禍，床頭的玻璃被震碎，臉部被割傷，床上佈滿碎玻璃，夫妻倆整晚無法入睡。其它還有許多住戶玻璃碎滿地，大家一邊清掃，一邊暗譙「老闆太沒責任，發生這麼大的事，人卻不見蛋」，但也有住户慶幸「人平安就好」。
消防局與水果行負責人聯絡，將於今天進行火場調查，屆時負責人將會說明是否真由電土引發氣爆。
對面鍋燒意麵被炸得面目全非。（記者顏宏駿攝）
受傷的女子睡在這張床，無辜遭波及。（記者顏宏駿攝）
水果行爆炸威力超強，鐡捲門被炸飛，鋁門扭曲變形。（記者顏宏駿攝）
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