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三大醫療團隊搶救！ 辜成允急救狀況曝光

辜成允21日晚間在台北晶華酒店摔下樓梯腦部重創送醫不治。（資料照，記者楊雅民攝）

2017-01-25  08:32

〔即時新聞／綜合報導〕台泥董事長辜成允上週六（21日）晚間在台北晶華酒店摔下樓梯腦部重創驟逝，當天先被送往鄰近的馬偕醫院，下午又轉至振興醫院，當天醫界大老都赴醫院極力搶救，有醫界人士透露當時搶救的情況。

《周刊王》報導，辜成允事發時被送往馬偕醫院，所有相關醫科的醫師、主任都被召回，醫生們看完斷層掃描報告都認為，辜成允頭殼破裂，腦內有大面積血腫，不宜馬上動手術，必須等消腫才能開刀，院方能做的就是維持患者生命跡象。

報導指出，屬於辜家體系的振興、和信醫院，都有大老前往馬偕，三大醫療團隊當下討論是否立刻開刀，馬偕醫師都主張留院觀察等消腫再動刀，和信和振興有一方認為不宜動刀，另一方則認為可以轉院試看看開刀。後來家屬決定轉院，試看看能不能救回辜成允，但到了振興後權威醫生發現真的不能開刀，只好繼續保守治療，並建議家屬考慮拔管。

《壹週刊》報導，一位不具名的醫生指出，由於腦升壓並不適合開刀，另名急症科醫師認為，若這麼嚴重就是撞到腦部，至於急性腦外傷有時在急性期會進行減壓術，把頭蓋骨拿除，但辜的狀況已無法開刀救回。

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