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17歲少女烙人談判 2男遭砍傷

2017-01-25  06:16

〔記者王宣晴/新北報導〕今天凌晨2時許，新北市蘆洲區仁愛街的超商前發生談判鬥毆，一名17歲的少女疑因感情糾紛，帶著一群持刀械棍棒的友人與數名男子談判，不料還沒講幾句話就一擁而上開打，導致19歲的賴姓男子手掌遭西瓜刀砍傷3公分，另名24歲的張姓男子後腰部也遭砍，還有一名男子後腦遭球棒毆傷，警方獲報趕抵時少女和群眾皆已逃逸，地上血跡斑斑，受傷的3人送往新光醫院急救，暫無生命危險，警方正積極緝捕涉案群眾到案。釐清案情。

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  • 新北市蘆洲仁愛街今晨2時許發生談判毆砍事件，3男送醫暫無生命危險。（記者王宣晴攝）

    新北市蘆洲仁愛街今晨2時許發生談判毆砍事件，3男送醫暫無生命危險。（記者王宣晴攝）

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