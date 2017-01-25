身高180壯夫重拳打死150嬌小妻 重判16年

2017-01-25 01:00

〔記者李立法／屏東報導〕42歲體格壯碩的男子潘文奇，因懷疑張姓妻子外遇，竟暴怒出重拳痛毆，活活將身材嬌小的妻子打死，檢察官痛斥潘男毫不念及夫妻之情，朝被害人頭部等要害狂毆猛揍，直至喪命，手段凶殘，依殺人罪求處重刑，屏東地院合議庭審理後24日下午宣判，認為潘男殺妻惡行重大，處16年有期徒刑，可上訴。

檢方調查，潘男常因妻子工作回家後對他態度較為冷淡，便無端懷疑妻子外遇，屢次毆打妻子致傷，104年間，還曾經將妻子打成重傷住院5天，但妻子每次都原諒丈夫暴行，但妻子的善意無法感動丈夫，收斂易怒個性。

去年1月28日晚上23時許，潘男變本加厲，酒後以外遇為由質問妻子，雙方發生口角，潘男暴怒竟出拳持續猛擊妻子臉、頭及胸部等處要害，導致妻子顱內出血倒臥沙發不起，潘男見狀，不加理會，倒床就睡，翌日鄰居發現異狀報警處理，張婦已氣絕多時。

潘男事後坦承曾毆打妻子，卻辯稱妻子身上傷痕主要是洗澡時摔倒造成；檢察官認為潘男屢次對妻子施暴，不知反省，還變本加厲，活活將妻毆打致死，行徑惡劣，建請法官從重量刑。

潘男有180公分高、孔武有力，嬌小的妻子身高卻不到150公分，擔任清潔工作，認真養育3個孩子，是鄰居眼中的「模範婦女」，卻命喪愛吃醋的丈夫拳下，村民都為她感到不值。