辜成允死亡案開臨時偵查庭 尚難證明晶華有疏失

2017-01-24 22:33

〔記者劉慶侯／台北報導〕台泥董事長辜成允日前在台北市晶華酒店摔倒喪命一案，雖然家屬對死因沒有意見，遺體也在昨天發還，但檢方為求慎重，今天下午近3點半時，再次前往晶華酒店案發地點的樓梯進行現場模擬與勘驗，目前仍在台北市警察局中山分局召開臨時偵查庭，預計晚間11時結束。

據了解，北檢主任檢察官陳淑雲、承辦檢察官吳文琦除詢問晶華各主要負責人外，消保官及晶華工程師也攜帶建築圖樣到場，由檢察官一一訊問了解，並製作訊問筆錄在案。

據了解，辜成允摔倒喪命一案，全案仍傾向是辜成允酒後不慎自已摔倒重傷不治，晶華酒店可能不涉過失致死罪責，但全案仍待檢察官作最後的調查，及是否指示警方將全案函送台北地檢署。

北檢主任檢察官陳淑雲、承辦檢察官吳文琦，是今天會同警方鑑識人員與目擊意外過程的晶華酒店林姓員工，回到意外現場重新勘驗。晶華酒店的法務人員、建築技師也到現場協助釐清。

據了解，由於辜成允摔倒時沒有被監視器拍到，只有晶華酒店林姓員工目擊，檢方試圖重建案發經過、摔倒過程；至於辜是否有飲酒過量、邊下樓梯邊滑手機等情況，仍有待釐清。

勘驗時，鑑識人員除了仔細丈量樓梯每階的高度，甚至拿出一具假人模擬辜成允摔倒過程。不過晶華酒店一發現有媒體記者也在現場，隨即拿出大屏風阻擋拍攝，也搬出紅龍柱阻隔不讓人通行。