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搶賺新年財 台中查獲最大宗違法私宰鴨鵝

2017-01-24  22:44

〔記者蔡淑媛╱台中報導〕農曆年前三牲需求量大，動物保護防疫處昨夜會同台中地檢署、警方等單位，神岡區查獲一起違法屠宰家禽案，是近年來台中市查獲最大宗違法屠宰案件，鴨隻屠體452隻、鵝隻屠體86隻、內臟近88公斤及米血近27公斤。

近來雲林等縣市傳出多起禽流感案例，這批大量違法屠宰家禽，也引起注意，動保處表示，該批私宰鴨、鵝一旦流入市面，業者獲利約50萬元，目前已全數沒入銷毀，未流入市面，全案由台中地檢署偵辦中，目前追查該批鴨、鵝為業者自養私宰，未感染禽流感。

動保處長林儒良指出，因國人偏愛溫體禽肉，少數不法業者為省下運送至屠宰場的成本，進行違法屠宰或規避屠體衛生檢查。

動保處表示，依畜牧法，違法屠宰家禽行為人最高可開罰10萬元，致危害人體健康、情節重大或再犯者，可處1年以下有期徒刑或併科10萬元以下罰金。

動保處呼籲民眾務必購買貼有「防檢局屠宰衛生合格」標誌的產品，除保障衛生，也讓違法者無利可圖，共同抵制黑心業者的行為。

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  • 動物保護防疫處昨夜會同台中地檢署等單位，在神岡區查獲一起違法屠宰家禽場。（記者蔡淑媛翻攝）

    動物保護防疫處昨夜會同台中地檢署等單位，在神岡區查獲一起違法屠宰家禽場。（記者蔡淑媛翻攝）

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