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退休刑警爆料 北市分局長搶基層刑案獎金

2017-01-24  21:33

〔記者王冠仁／台北報導〕一名退休林姓刑警近來在通訊軟體Line上發文，指稱台北市某分局長違反刑案獎金分配規定，「見錢眼開硬要分杯羹」，還藉故不批獎金公文來向承辦員警施壓，質疑該分局長「想錢想瘋了嗎？」。

林姓退休刑警質疑，根據「警察機關查獲刑案獎金發給辦法」，5萬元主官（分局長）可分3%，5萬元以下不能分。該分局某派出所查獲竊盜案件，市警局核發3萬元獎金給直接出力員警，但分局長硬要分錢，「請問您出了多少力？」

督察室︰檢舉文尚待釐清

對此，台北市警局督察室表示，目前已針對檢舉內容調查，但由於檢舉內文沒明確指出哪個案件獎金分配有問題，因此還需要時間釐清。

警界人士指出，一般而言，分局長等高階警官，通常不會與基層計較刑案獎金，不少高階警官甚至在領到獎金後，還會直接將獎金發給辦案人員獎勵。

據了解，該名林姓刑警退休前曾具名檢舉，要求該分局將偵查隊值班制度由24小時改為12小時；該分局月前調查偵查隊意見後改回24小時。林姓退休刑警疑似想替同仁抱屈，才踢爆分配刑案獎金不公一事，甚至還在檢舉文內說自己綽號叫「肖仔」，要求該分局長在3月1日將偵查隊值班時間改回「正途」12小時。

分局長︰獎金分配均依規定辦理

此外，該分局長也回應表示，並沒有故意不批公文，獎金分配均依規定辦理，可能是因管理問題讓基層員警有誤會，將會加強溝通。

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  • 退休刑警檢舉台北市某分局長詐領獎金。（記者王冠仁翻攝）

    退休刑警檢舉台北市某分局長詐領獎金。（記者王冠仁翻攝）

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相關關鍵字： 分局長 刑案 爆料 獎金 退休刑警
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標題：退休刑警爆料 北市分局長搶基層刑案獎金


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