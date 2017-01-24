后里工廠火警 印尼外勞被燒焦陳屍宿舍
2017-01-24 21:12
〔記者歐素美／台中報導〕后里區舊社路一家金屬工業工廠，今天晚上6點多傳出火警，消防局第5大隊獲報出動大批人車前往灌救，但老舊的鐵皮、石棉瓦建築，火勢一發不可收拾，屋頂一下就被燒得塌陷，印尼籍外勞何立（男，32歲）疑在2樓夾層宿舍來不及逃生，當場被燒成焦黑屍體，火災原因還有待調查。
「火災，火很大」！后里區舊社路一家生產鋼珠的金屬工業工廠，今天傍晚6點多傳出火警，消防局獲報，出動后里、豐原、外埔、神岡、大甲等分隊57人、16車前往搶救。
消防局第5大隊隊長蔡昭霖表示，工廠起火點疑在RC大樓左後方的鐵皮2樓夾層，因屋頂採用石棉瓦，建築十分老舊，民眾發現時，火已燒到外面來，屋頂很快被燒得塌下，但1樓廠房並未受損。
業者表示，2樓夾層宿舍住有6名外勞，但火災發生時，其中一名外勞不見蹤影，疑被困在火場，消防人員將火勢撲滅後清理現場，發現一具焦屍，大甲分局員警前往鑑識，初步判定死者為32歲的印尼外勞何立，至於起火原因為何？消防局表示，尚需進一步調查。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 啪！啪！啪！突然停下來 小鮮肉癱死在女友身上
- 獨家》南市警疑爆貪汙 傳1聲押2交保
- 百年老廟「鎮宮之寶」失竊 警方循線逮4人
- 集體包庇賭博電玩 高市6警最重判18年半
- 手銬整友玩過頭 男依妨害自由罪遭起訴
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》看完台灣隊陣容 日本網友這樣說…
- 白宮發言人：將阻止中國在南海擴張軍武
- 台北大學學生下鄉 後壁國小學童寒假快樂
- 青壯年每年花1620億購衣 可蓋3棟101
- 離開宴會廳… 辜的最後身影
- IS也用無人機 空投炸彈畫面首次曝光
- 春節流感疫情 疾管署預估為近4年最低
- 八成學童罹患蛀牙 原來是刷牙刷錯地方
- 萊爾富除夕休2小時 其他超商不跟進
- 中國霧霾變佛地魔？預報只好改稱「不可描述的天氣現象」
- 李亞萍獲聘海院副教授 遭投訴氣到請辭
- 【閱讀小說】 盧慧心／3M
- 狂！真實存在的25個日本珍奇姓氏：牛糞
- 宋承憲示愛劉亦菲 邊想她邊拍《師任堂》
- 最美一日小農！田馥甄採葡萄也迷人
- 白宮矢言捍衛南海島礁 中要求美「謹言慎行」
- 原始部落吃猴子、巨嘴鳥 為生存雙腳長成這樣…
- 第四代提前接班？ 辜家長公子站上第一線
- 駭客入侵紐時推特 PO俄將攻美假新聞
- NBA》太陽要賣老拳王？總教練出面闢謠
- 辜成允跌倒驟逝 醫師研判：完全沒有痛苦
- 籃球》明星賽創意十足 韓職大玩假人挑戰（影音）
- 國發目標 今年GDP成長2％～2.5％
- 川普當靠山 以國通過擴大屯墾
- 澳網》台小將許育修 青少年組一日雙勝
- NBA》魔術要賣小魔獸 看上熱火帥哥控衛
- 日本鳥取大雪 逾260車輛受困路上
- 南市議員募白米300公斤 協助聾啞人士
- 1/24重要財經新聞一覽
- 黃小琥帶頭撒紅包 林俊逸拜碼頭94狂
- 冷靜啊！子瑜合照龍蝦 網友竟吃醋
- 野生「小智」現身海邊? 網友笑問：皮卡丘呢
- 清大「運動績優」招生名額 增至31名
- 春節疏運 屏火車前站25日開放旅客通行
- 慰勞清潔隊員辛勞 賴清德發「十方富貴」紅包
- 聯電去年EPS0.68元 今年資本支出減3成
- NBA》戴維斯傷不停 缺戰紀錄快滿「1球季」
- 搶攻春遊商機 農場推蘭花祭
- MLB》生涯8年9度進出DL 小熊1億豪賭痛痛人
- NBA》相信過程！恩比德生涯首獲單周MVP
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：后里工廠火警 印尼外勞被燒焦陳屍宿舍
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分