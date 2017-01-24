后里工廠火警 印尼外勞被燒焦陳屍宿舍

2017-01-24 21:12

〔記者歐素美／台中報導〕后里區舊社路一家金屬工業工廠，今天晚上6點多傳出火警，消防局第5大隊獲報出動大批人車前往灌救，但老舊的鐵皮、石棉瓦建築，火勢一發不可收拾，屋頂一下就被燒得塌陷，印尼籍外勞何立（男，32歲）疑在2樓夾層宿舍來不及逃生，當場被燒成焦黑屍體，火災原因還有待調查。

「火災，火很大」！后里區舊社路一家生產鋼珠的金屬工業工廠，今天傍晚6點多傳出火警，消防局獲報，出動后里、豐原、外埔、神岡、大甲等分隊57人、16車前往搶救。

消防局第5大隊隊長蔡昭霖表示，工廠起火點疑在RC大樓左後方的鐵皮2樓夾層，因屋頂採用石棉瓦，建築十分老舊，民眾發現時，火已燒到外面來，屋頂很快被燒得塌下，但1樓廠房並未受損。

業者表示，2樓夾層宿舍住有6名外勞，但火災發生時，其中一名外勞不見蹤影，疑被困在火場，消防人員將火勢撲滅後清理現場，發現一具焦屍，大甲分局員警前往鑑識，初步判定死者為32歲的印尼外勞何立，至於起火原因為何？消防局表示，尚需進一步調查。