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感情糾紛 男將女友疑似吸毒照PO警臉書嗆聲

2017-01-24  21:12

〔記者李立法／屏東報導〕大同派出所臉書今天出現一名女子疑似吸毒影片，還留下屏東市的住址向警方嗆聲「不敢來抓」，挑釁意味濃厚，警方前往該地址查探後，初步得知為該女子臉書被前男友盜用，疑因感情糾紛，才將3年多前影像PO上派出所臉書，做為報復。

警方表示，該女子的前男友經過調查後，目前住在高雄市，具有毒品前科，但女子並無毒品前科，影中該女子疑似吸安的影像還有待確認，若非警方找上門，該女子也不知道其臉書帳號被人盜用，女子也尚未對盜用其臉書帳號的男子提告，將聯絡2人到案說明。

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  • 大同派出所臉書出現疑似女子吸毒影片，警方認為可能是感情糾紛的報復手段。（記者李立法擷取自臉書）

    大同派出所臉書出現疑似女子吸毒影片，警方認為可能是感情糾紛的報復手段。（記者李立法擷取自臉書）

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標題：感情糾紛 男將女友疑似吸毒照PO警臉書嗆聲


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