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新營高中物理實驗爆炸 14生、1師輕傷

國立新營高中數理特教班以往進行液態氧助燃性實驗課程時，學生在安全距離觀察情況。（記者王涵平翻攝）

2017-01-24  20:12

［記者王涵平／台南報導］國立新營高中數理特教班今日進行液態氧助燃性實驗課程時，突然發生爆炸，實驗用的花盆破裂，碎片噴濺造成14名學生與1名老師受傷，所幸均為輕傷，並無生命危險，詳細肇因目前正由警、消調查中。

帶領課程的物理老師莊立山表示，以往進行液態氧助燃性實驗時，都是選在操場開放空間，先將鐵釘等金屬放進花盆中，再淋入液態氧，點燃後，學生會退至安全範圍觀察金屬燃燒情況，燃燒完後再了解花盆內金屬燃燒情形，多次實驗並未發生意外。

他說，今日實驗適逢鐵釘等金屬在日前活動中用完，就撿拾鋁罐放進花盆中，未料液態氧的燃燒情況不佳，因此加入沙拉油助燃，未料空氣中油氣瞬間反應，火勢突然加大，花盆也爆裂，造成學生受傷。

自己也受傷的莊立山相當自責，他說，此次實驗使用未曾試驗過的材料，還加入沙拉油助燃，確實有疏失，對於家長與學生感到相當抱歉。

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  • 國立新營高中數理特教班今日進行液態氧助燃性實驗課程時，突然發生爆炸，碎片噴濺造成14名學生與帶領課程老師莊立山（右）受傷，所幸均為輕傷。（記者楊金城攝）

    國立新營高中數理特教班今日進行液態氧助燃性實驗課程時，突然發生爆炸，碎片噴濺造成14名學生與帶領課程老師莊立山（右）受傷，所幸均為輕傷。（記者楊金城攝）

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標題：新營高中物理實驗爆炸 14生、1師輕傷


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