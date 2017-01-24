| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力 台灣褐藻醣膠 臨床證實有效
 首頁 > 社會

吵架後妻投靠長子 丈夫報「失蹤人口」吃官司

2017-01-24  19:50

〔記者王定傳／新北報導〕新北市鄭姓男子103年10月間，與連姓妻子吵完架後，妻子離家投靠長子，鄭男明知此事，卻直接報案指妻子失蹤，新北地院依偽造文書罪判他拘役40日，可上訴。

本案發生於103年10月28日，當日兩人吵完架後，連女就離家投靠長子，鄭明知此事，2個月後，12月17日下午7時許，跑到新北市警局土城分局金城派出所，謊報妻子於10月26日失蹤。

處理警員受騙在「受（處）理失蹤人口案件登記表」上，登記此事，上傳到內政部警政署失蹤人口暨身分不明電腦網路系統。

連女得知後提告，法官審酌鄭男明知妻子並未失蹤，竟謊報失蹤人口，損害於連女權益及警政機關對人口管理的正確性，所為實不足取，惟念鄭男認罪，並獲得連女諒解，但由於他原本都否認犯行，直到準備程序時才改口願意認罪，可見他認罪是為了減輕刑責或緩刑寬典，未給予緩刑。

廣告
  • 新北市鄭姓男子103年10月間，與連姓妻子吵完架後，妻子離家投靠長子，鄭男明知此事，卻直接報案指妻子失蹤。圖為新北地院。（記者王定傳攝）

    新北市鄭姓男子103年10月間，與連姓妻子吵完架後，妻子離家投靠長子，鄭男明知此事，卻直接報案指妻子失蹤。圖為新北地院。（記者王定傳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偽造文書 失蹤 妻子
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤味噌烤旗魚
總舖師✧圍爐好菜
傳統甜年糕✧自己做
挑買香腸看顏色？
轉寄

標題：吵架後妻投靠長子 丈夫報「失蹤人口」吃官司


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月24日‧星期二‧丙申年臘月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.