吵架後妻投靠長子 丈夫報「失蹤人口」吃官司
2017-01-24 19:50
〔記者王定傳／新北報導〕新北市鄭姓男子103年10月間，與連姓妻子吵完架後，妻子離家投靠長子，鄭男明知此事，卻直接報案指妻子失蹤，新北地院依偽造文書罪判他拘役40日，可上訴。
本案發生於103年10月28日，當日兩人吵完架後，連女就離家投靠長子，鄭明知此事，2個月後，12月17日下午7時許，跑到新北市警局土城分局金城派出所，謊報妻子於10月26日失蹤。
處理警員受騙在「受（處）理失蹤人口案件登記表」上，登記此事，上傳到內政部警政署失蹤人口暨身分不明電腦網路系統。
連女得知後提告，法官審酌鄭男明知妻子並未失蹤，竟謊報失蹤人口，損害於連女權益及警政機關對人口管理的正確性，所為實不足取，惟念鄭男認罪，並獲得連女諒解，但由於他原本都否認犯行，直到準備程序時才改口願意認罪，可見他認罪是為了減輕刑責或緩刑寬典，未給予緩刑。
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