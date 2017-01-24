假冒Uber司機害女跳車受傷 判賠6萬

2017-01-24 19:24

〔記者王定傳／台北報導〕新北市詹姓女子前年8月間，與哥哥及友人在北市向Uber叫車準備回新莊，不久，劉姓男子駕車前來，但因車號不對被質問，司機竟稱「開車來的人臨時有事，公司改派他來」，3人抵達後，司機喊價1000元車資，詹等人認不合理下車準備報警，司機不顧詹女還在車上加速駛離，詹女緊急跳車受傷，新北地院三重簡易庭判劉男賠償被害者6萬餘元。

檢警調查，前年8月16日凌晨3時許，詹女與友人在西門町歡唱完後，以手機向Uber叫車準備回新莊，不久，劉男隨即開車前來，詢問：「你們有叫車嗎？」詹女等人發現車牌號碼不對質問，劉男回說：「原本要開車來的人臨時有事，所以公司改派我來！」3人雖覺得怪異，但還是相信上車。

詹女指稱，抵達新莊後，劉男竟說車資1000元，她當場質疑Uber是以信用卡扣款，沒有收現金，且從上車地點到該處，車資應該只要200元左右，劉男回說：「不然收700元」，拒絕用信用卡付款，友人覺得太扯下車準備報警，她也準備下車、腳還懸空在外，劉男加速往前開，她因害怕不知道會被載到哪裡去，緊急跳車受傷。

刑事部分，劉男否認犯行，一審法院不採信，依強制罪判他4月徒刑，被害者提出32萬餘元求償，劉男只說慰撫金部分，請斟酌雙方身份地位及收入，法官審理後判劉男賠償6萬餘元，可上訴。