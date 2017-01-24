| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力 台灣褐藻醣膠 臨床證實有效
 首頁 > 社會

假冒Uber司機害女跳車受傷 判賠6萬

2017-01-24  19:24

〔記者王定傳／台北報導〕新北市詹姓女子前年8月間，與哥哥及友人在北市向Uber叫車準備回新莊，不久，劉姓男子駕車前來，但因車號不對被質問，司機竟稱「開車來的人臨時有事，公司改派他來」，3人抵達後，司機喊價1000元車資，詹等人認不合理下車準備報警，司機不顧詹女還在車上加速駛離，詹女緊急跳車受傷，新北地院三重簡易庭判劉男賠償被害者6萬餘元。

檢警調查，前年8月16日凌晨3時許，詹女與友人在西門町歡唱完後，以手機向Uber叫車準備回新莊，不久，劉男隨即開車前來，詢問：「你們有叫車嗎？」詹女等人發現車牌號碼不對質問，劉男回說：「原本要開車來的人臨時有事，所以公司改派我來！」3人雖覺得怪異，但還是相信上車。

詹女指稱，抵達新莊後，劉男竟說車資1000元，她當場質疑Uber是以信用卡扣款，沒有收現金，且從上車地點到該處，車資應該只要200元左右，劉男回說：「不然收700元」，拒絕用信用卡付款，友人覺得太扯下車準備報警，她也準備下車、腳還懸空在外，劉男加速往前開，她因害怕不知道會被載到哪裡去，緊急跳車受傷。

刑事部分，劉男否認犯行，一審法院不採信，依強制罪判他4月徒刑，被害者提出32萬餘元求償，劉男只說慰撫金部分，請斟酌雙方身份地位及收入，法官審理後判劉男賠償6萬餘元，可上訴。

廣告
  • 假冒「Uber」司機的劉姓男子。（資料照，記者黃捷翻攝）

    假冒「Uber」司機的劉姓男子。（資料照，記者黃捷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Uber 手機叫車 跳車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤味噌烤旗魚
總舖師✧圍爐好菜
傳統甜年糕✧自己做
挑買香腸看顏色？
轉寄

標題：假冒Uber司機害女跳車受傷 判賠6萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月24日‧星期二‧丙申年臘月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.